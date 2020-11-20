Sn. Ersin Tatar, yıllardır Kayıp Şahıslar Komitesi’nde yer alan başta Gülden Plümer Küçük olmak üzere birçok kişinin görevine yıl sonunda Cumhurbaşkanlığınca son veriliyormuş. Acaba bunun sebebi nedir?



Sn. Yenal Senin, HP olarak Ersan Saner’e kapıları kapamışsınız. Acaba yeniden bir dörtlü koalisyon teklifi gelirse buna onay verir misiniz? Artık bir seçim hükümeti olsa bile bir hükümet kurulması şart.





Sn. Sadık Gardiyanoğlu, partinizde bir türlü aşılamayan bakanlık kim yapacak konusu nedeniyle bir hükümet kurulamadı. Sizce bu vakitten sonra partiniz içe dönüp bir sorgulama yapmalı mı? Bu arada kurultay tarihi belirlendi mi?





Sn. Hüseyin Amcaoğlu, olası bir teknokrat hükümette adınız İçişleri Bakanlığı ile anıldı. Demek ki yaptığınız görevleri layıkıyla yerine getirdiğiniz için herkesten takdir alıyorsunuz.



Sn. Tahsin Ertuğuloğlu, geçtiğimiz gün ilkokuldan bir arkadaşınızın elinde gördüğümüz tüm okul arkadaşlarınız ile birlikte çekilmiş fotoğrafınızdaki haliniz adeta bugünkü halinizin kopyası. İlk bakıştan tanınıyorsunuz.





Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediyesi olarak kendi öz kaynaklarınızdan harcayarak hazırladığınız festival alanınızın düzenlemesinde sona gelmişsiniz. Gelsin yeni projeler diyelim.

