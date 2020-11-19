Sn. Ersan Saner, bu kadar uğraşınıza rağmen bir hükümet kurulamıyorsa bizce daha fazla oyalamadan görevi devretmenizde fayda var. En azından muhalefet partilerinin bir seçim hükümeti kurmasına olanak vermek gerek.
Sn. Tufan Erhürman, UBP’nin görevi devretmesi durumunda partinize hükümet kurma görevi verilirse bunu değerlendirirsiniz herhalde. Bir seçim hükümeti için işbirliğine hayır demezsiniz sanırım.
Sn. Zorlu Töre, partinizin son yapılan kurultayında divan başkanı olmanız nedeniyle esasında şu anda parti idaresi sizde olması gerekiyordu değil mi? Bu arada partinizin yeni kurultayı için tarih belli oldu mu?
Sn. Gülşah Sanver Manavoğlu, anlaşılan partiniz HP ile UBP’nin yeniden koalisyon ortağı olması çalışmalarına pek sıcak bakmıyorsunuz. Sizce kurulacak bir seçim hükümeti nasıl olmalı?
Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele bölgesinde bir parselin belediyenize ait olup başkalarına peşkeş çekildiği iddialarını yalanladınız. Siyasi amaç güden bu karalamaların sebebi nedir? Sizi ve partinizi yıpratmak mı? Allah sabır versin diyelim.
Sn. Dimağ Çağıner, Otelciler Birliği olarak siyasilere yaptığınız çağrı çok yerinde. Ancak şu anda ülkemiz siyasetçileri sanki de bir akıl tutulması yaşamakta. Bu nedenle de bir çıkmazın içinde dolanıyorlar.
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