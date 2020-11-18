Sn. Kudret Özersay, partiniz Halkın Partisi’nin naz etmesine karşın yeni hükümette yer alacağı öngörülüyor. Ancak gelen bilgilerde sizin bakan olduğunuz Dışişleri Bakanlığı UBP’ye veriliyormuş. Siz acaba yeni hükümette bakanlık alacak mısınız?





Sn. Nazım Çavuşoğlu, okullarda dönemin ilk sınavları yapılmaya başlandı. Ancak öğretmenler her sınavı iki defa yapmaktan pek memnun değillermiş. Bu arada aka sayıları bu şekilde düşük devam ederse herhalde ikinci dönem tüm öğrenciler hep beraber okullarına gider mi?





Sn. İzlem Gürçağ, kurulması muhtemel UBP-HP hükümetinde sizin de bakanlık alacağınız yönünde duyumlar var. Acaba doğruluk payı nedir?





Sn. Candan Avunduk, Sanayi Odası olarak dün yaptığınız basın açıklamasında dikkati çektiğiniz gibi artık kimsenin ülkeyi hükümetsiz bırakıp kaosa sürüklemeye hakkı yok. Bunun için de herkes taşın altına elini koymalıdır.





Sn. Okan Dağlı, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabınızdan yaptığınız paylaşımda ülkede bu kadar sorun ve düzensizlik varken muhalefetin muhalefet görevini yerine getirmemesine şaşırdığınızı belirttiniz. Siteminizde haklı olabilirsiniz ancak muhalefetin muhatap alacağı bir hükumette olmadığını unutmayın.





Sn. İsmail Arter, Kapalı Maraş’ta Sn. Erdoğan için yapılan tüm hazırlıklar şimdi ne olacak? Acaba kurulan çardak dışındaki her şey kalkacak mı? Yoksa artık o bölge paralı olarak halka açık mı olacak dersiniz? Bu arada yapılan harcamalar herhalde belediye bütçesinden yapılmamıştır diye düşünüyoruz.

