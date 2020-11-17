Sn. Ersin Tatar, Pandemi Hastanesi’nin inşaatı konusunda ülkemiz mimar ve mühendislerini suçlayıcı yöndeki söylemleriniz oldukça büyük tepkiye neden oldu. Bu konuda bir düzeltme yapmanızda fayda var.





Sn. Ersan Saner, bazı internet gazeteleri HP ile yeni bir koalisyon için anlaştığınız iddialarını yazdı. Ancak bu konuda en yetkili ağız sizden bir açıklama yok.





Sn. Yenal Senin, iddialara göre UBP ile yeniden bir koalisyon için el sıkışmışsınız. Geçtiğimiz hafta ikili koalisyona girmeyeceğinizi söylerken, bu hafta böyle bir karar alınması oldukça ilginç.





Sn. Dursun Oğuz, son günlerde liman bölgelerinde dip temizliği yapılması balıkçıları oldukça memnun etmiş. Özellikle sizin Bakanlığınız döneminde Balıkçılık alanında atılan adımlar dikkat çekiyor. Acaba bunun sebebi nedir?



Sn. Bülent Çıraklı, başınız sağolsun. Lefkoşa’nın sevilen siması anneniz Süheyla hanımefendinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet sizlere ise başsağlığı ve sabır diliyoruz.





Sn. Hasan Sertoğlu, birçok spor dalında faaliyetlerin birer birer başlamasına karşın futbolda henüz bir gelişme olmaması sinirleri gerdi. 2020 sezonu için artık geç kalındığına göre 2021 sezonu için hazırlıklar yapılmalı diyoruz.





