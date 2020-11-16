Sn. Ersin Tatar, dün Sayın Erdoğan’ın yaptığı konuşmada yakın zamanda Azerbaycan’ı ziyarete gideceğinizin mesajı verildi. Anlaşılan Azerbaycan’dan bir tanınma hamlesi gelebilir.



Sn. Ersan Saner, hafta sonu yaptığınız hükümet kurma çalışmalarında bugün için netice alma çalışmalarınız olacak herhalde. Bu arada hükümet kurma görevini geri vermeniz söz konusu olabilir mi?





Sn. Faiz Sucuoğlu, bugünlerde sessizliğinizi koruduğunuz dikkatlerden kaçmıyor. Acaba bu sessizlik fırtına öncesi bir sessizlik mi? Bu arada unutmayın ki demir sıcağı sıcağına dövülür.





Sn. Tufan Erhürman, adınız yeni bir oluşum içinde geçiyor. Acaba bu konuda partililerinizden olumlu veya olumsuz bir tepki aldınız mı? Yoksa size gelen bir teklif yok mu diyorsunuz?





Sn. Mehmet Ekin Vaiz, son günlerde yapılan eylemlerde sizi en önlerde görüyoruz. Anlaşılan siz de bu yeni oluşumun bir parçası olma adayısınız. Hayırlısı olsun.





Sn. Hasan Sadıkoğlu, bölgeniz köylerinize yaptığınız alt yapı yatırımları ile oldukça takdir toplamışsınız. Bölgenizin gelişimi için bundan sonrası için nasıl bir yatırım planlıyorsunuz?

