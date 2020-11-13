Sn. Ersan Saner, hükümet kurma görevini alalı bir hafta oldu bile. Ancak henüz bir hükümet oluşumu konusunda adım atıldığı yönünde bir açıklamanız olmadı. Yoksa görevi devredecek misiniz?





Sn. Nazım Çavuşoğlu, Eğitim Bakanlığı olarak ülkemize yeni okullar kazandırmak için çalışmalarınız son sürat devam ediyor. Bu bağlamda dün itibariyle Lefkoşa’ya bir okul daha inşa etmek için atılan imzalar hayırlısı olsun diyoruz.



Sn. Dursun Oğuz, Tarım Bakanlığı olarak bu yıl ağaç dikimi için belirlenen bölge sadece Tepebaşı – Kalkanlı arası mı? Yoksa diğer bölgelerde de ağaç dikimi yapılacak mı?





Sn. Yenal Senin, Halkın Partisi olarak geçtiğimiz akşam yaptığınız toplantı sonrasında parti merkezi önünde yaptığınız fotoğraf çekimiyle birliktelik mesajı vermeniz kafalarda soru işaretleri yarattı. Acaba bu fotoğrafta bulunan kişilerin tümü partinize bağlılığından emin misiniz?





Sn. Dr. Gülgün Vaiz, ülkemizde nüfusa göre kalp krizi ve hayatını kaybetme oranı yüksek olduğuna dikkat çektiniz. Acaba bunun sebebi beslenme şeklimiz mi yoksa yaşadığımız stres mi? Allah herkese sağlıklı bir yaşam versin diyoruz.





Sn. Ahmet Soyalan, Polis Genel Müdürlüğünüze bağlı narkotik bölümünün başarılı operasyonu sonucunda uzun zamandır ülkede ele geçirilen en büyük miktarda uyuşturucu ile 7 zanlı tutuklandı. Bu başarı nedeniyle ekibinizi kutlarız.



