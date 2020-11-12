



Sn. Ersan Saner, vallahi partililerinizin kafası çok karıştı. Zira önceki gün bu hafta sonu kurultay yapılacağı söylenirken, dün kurultay 7 Aralık tarihine kadar yapılabileceğini söylediniz. Bizce parti başkan vekili olarak çıkıp kesin bir tarih açıklama yapmanızda fayda var.





Sn. Hasan Taçoy, geçtiğimiz hafta başkan adaylığından çekildiğinizi açıklamanız sonrasında yaşanan gelişmeler sonucunda hiç sesinizin soluğunuzun çıkmaması dikkat çekiyor. Yapılacak yeni bir kurultayda aday olma niyetiniz var mı?





Sn. Ali Pilli, Esentepe bölgesi halkının talep ettiği 112 Acil Servisi için bir çalışma yapmanızda fayda var. Zira bu bölgeden alacağınız olumlu dönüşler sizin için çok faydalı olacaktır. Bu arada elektronik kelepçeyle ev karantinası uygulamasından alınan sonuçlar konusunda bir açıklama yapacaksınız herhalde.





Sn. Mehmet Harmancı, dün Lefkoşa’da yaklaşık 1 saat içinde metrekareye 35 kg yağış düşmesine karşın çok büyük bir olumsuzluk yaşanmaması dikkatlerden kaçmadı. Demek ki uygulamaya koyduğunuz projeler faydalı oluyor.





Sn. Hasan Sertoğlu, aldığımız haberlere göre, bir grup futbolcunun yaptığı eylemlere çok kızmışsınız. Zaten bunu dün yaptığınız basın açıklamasıyla görebiliyoruz. Ama bizce futbolculara bu kadar yüklenmenize gerek yok.





Sn. Ahmet Derya, önceki akşam Lefkoşa’da yapılan ‘Demokrasi ve İrade’ yürüyüşüne katılan binleri görünce aklınıza 2004 yılında yapılan yürüyüşler gelmiştir herhalde. Halk artık uyanıyor mu dersiniz?

