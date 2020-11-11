Sn. Ersin Tatar, partiniz UBP’de yaşanan son gelişmeler konusunda hiçbir açıklamada bulunmamanız dikkatlerden kaçmıyor. Bu suskunluğunuzun nedeni nedir?



Sn. Sunat Atun, UBP’de yaşanan parti başkanlığı gerilimi konusunda sizin isminizde başrollerde anılıyormuş. Yoksa sizi yıpratmak için atılan çamurlardan birisi mi dersiniz? Neyse zaman hiçbirşeyin saklı kalmayacağı bir zamandır…



Sn. Olgun Amcaoğlu, ülkede yaşanan siyasi boşluğa rağmen Maliye Bakanlığı olarak görevinizin başında işinizi yapmaya devam ediyorsunuz. Keşke diğer bakanlar da sizin kadar görevine düşkün olsa…



Sn. Hasan Hasipoğlu, eski bir hukukçu ve UBP’li olarak partide yaşanan çıkmaz konusunda nasıl bir yol izlenmelidir? Hukuki olarak yapılması gerekenler konusunda partinize tavsiyede bulunmanızda fayda var…



Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, çiftçiler Kasım ayının ortasına geldiğimiz bugünlerde özellikle en verimli ovamız olan Mesarya bölgesinde etkili yağışların olmaması ümitlerini kırıyormuş. Siz ne tavsiye ediyorsunuz?



Sn. Berkem Korbay, Futbolcular Derneği olarak başlattığınız eylemler çerçevesinde dün Sağlık Bakanlığı ile Futbol Federasyonu önünde yaptığınız eylemler ses getirmiş. İnşallah en kısa zamanda futbol sahalarına dönersiniz…

