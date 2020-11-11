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Güzel çevremize yazık ediyoruz
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Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
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Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
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İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
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LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
Sn. Ersin Tatar, partiniz UBP’de yaşanan son gelişmeler konusunda hiçbir açıklamada bulunmamanız dikkatlerden kaçmıyor. Bu suskunluğunuzun nedeni nedir?
 
Sn. Sunat Atun, UBP’de yaşanan parti başkanlığı gerilimi konusunda sizin isminizde başrollerde anılıyormuş. Yoksa sizi yıpratmak için atılan çamurlardan birisi mi dersiniz? Neyse zaman hiçbirşeyin saklı kalmayacağı bir zamandır…
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, ülkede yaşanan siyasi boşluğa rağmen Maliye Bakanlığı olarak görevinizin başında işinizi yapmaya devam ediyorsunuz. Keşke diğer bakanlar da sizin kadar görevine düşkün olsa…
 
Sn. Hasan Hasipoğlu, eski bir hukukçu ve UBP’li olarak partide yaşanan çıkmaz konusunda nasıl bir yol izlenmelidir? Hukuki olarak yapılması gerekenler konusunda partinize tavsiyede bulunmanızda fayda var…
 
Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, çiftçiler Kasım ayının ortasına geldiğimiz bugünlerde özellikle en verimli ovamız olan Mesarya bölgesinde etkili yağışların olmaması ümitlerini kırıyormuş. Siz ne tavsiye ediyorsunuz?
 
Sn. Berkem Korbay, Futbolcular Derneği olarak başlattığınız eylemler çerçevesinde dün Sağlık Bakanlığı ile Futbol Federasyonu önünde yaptığınız eylemler ses getirmiş.  İnşallah en kısa zamanda  futbol sahalarına dönersiniz…
 
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