Sn. Mustafa Akıncı, geçmiş olsun. Geçirdiğimiz safra kesesi ameliyatına rağmen bugün yapılacak olan ‘Demokrasi ve İrade Yürüyüşü’ne katılacağınızı açıkladınız. Aman kendinize dikkat edin.



Sn. Faiz Sucuoğlu, UBP’nin Parti Meclis Grubu’nda almış olduğu tek adaylı kurultay kararına karşın siz aday olacağınızı söylediğiniz yönünde iddialar var. Acaba doğruluk payı nedir?



Sn. Ersan Saner, dün başladığınız hükümet çalışmaları kapsamındaki ilk tur ziyaretlerinizden edindiğiniz izlenim nedir? Hangi parti veya partilerle koalisyon mümkün görülüyor? Kolay gelsin.



Sn. Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti olarak bir koalisyon hükümetinde yer alacağınız kesin gibi. Ama bu hükümet için partinizin yıllarca başkanlığını yapmış Serdar Denktaş’tan onay aldınız mı?



Sn. Erhan Keser, Büyük Av sezonun ilk üç haftası geride kalırken, av hayvanı popülasyonun oldukça azaldığı bildiriliyor. Özellikle tavşanın birçok bölgede eskiye göre çok az olduğu bildiriliyor.



Sn. Aytaç Karavezirler, bugün futbolcuların bağlı olduğu dernek olan Futbolcular Derneği’nin gerçekleştireceği eyleme Kulüpler Birliği olarak destek verecek misiniz?

