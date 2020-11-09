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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
Sn. Faiz Sucuoğlu, geçtiğimiz gün yapılan UBP Parti Meclisi’ne katılmayarak bir yerde kırgınlığınızı aktarmış oldunuz. Kurulacak olan yeni hükümette de yer almayabilir misiniz?
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, ortaokul ve liselerde önümüzdeki hafta başından itibaren ara sınavlar yapılmaya başlanıyor. Ancak bu sınavların hem kısa süreli hem de her gruba ayrı ayrı yapılacak olması öğretmen ve öğrencileri memnun etmiyormuş.
 
Sn. Raif İlker Buran, Meteoroloji Dairesi olarak yarı kurak bir sonbahar ve kış ayları beklentiniz şu ana kadar geçerli. Zira ülkeye gelen yağışlı hava bölgesel yağış bırakıyor…
 
Sn. Mete Hatay, iyi bir sosyolog olarak ABD’de Biden’ın kazanmasının dünyayı nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Kimi görüşlere göre Biden aşırı milliyetçi bir kişilik olduğu iddiasında…
 
Sn. Dr. Özlem Gürkut, Tabipler Birliği’nde yeniden başkanlığa seçilmişsiniz. Hayırlı olsun diyelim. Sizin gibi ciddiyetle görevini yapan bir başkanın bu görevde olması toplumda azalan güvenin biraz olsun yerine gelmesine neden oluyor…
 
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