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Sn. Hasan Taçoy, Gezici Araştırma Şirketi’nin yaptığı ankette ilk turdan başkanlığa seçileceğiniz yönünde bir sonuç açıklaması herhalde size büyük güven verdi. Ancak unutmayın ki her şey sandıkta biter.
 
 
Sn. Tolga Atakan, Kuzey Sahil yolunda Esentepe-Tatlısu kavşağı arasında kalan yoldaki çökmeler oldukça arttı. İlkbahar aylarının sonunda yapılan tamirat sonrası bu yolda çökmeler iki katına çıktı. Bir müdahale şart.
 
Sn. Ali Pilli, evde karantina ve bileklik uygulaması devreye sokulursa sizce koronavirüsle mücadele konusunda gevşeme olmayacak mı? Bu arada yerel vakalardaki artış azalma gösteriyor mu?
 
Sn. İbrahim Benter, Vakıflar İdaresi olarak, Kapalı Maraş’ta yapılacak olan tadilat çalışmalarına destek verecek misiniz? Zira Kapalı Maraş’ta birçok yer vakıf malı olarak biliniyor.
 
Sn. Ali Karavezirler, Yonca Kavşağı ile Değirmenlik Kavşağı arasında orta refüjde yaptığınız peyzaj çalışmaları oldukça takdir topluyor. Durmak yok diyoruz.
 
Sn. Hasan Sertoğlu, daha önce açıkladığınız 2020 -21 futbol sezonu herhalde artık geçerli değil. Zira takımlara 8 haftalık hazırlık süreci verilecek olursa yeni sezon ancak Ocak ayı başında başlayabilir.
 
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