Sn. Nazım Çavuşoğlu, Gezici Araştırma Şirketi’nin sizden istediği parayı alamadığı için dün sunduğu ankette çok gerilerde gösterildiğini söylediniz. Bu doğru ise cumartesi günü büyük sürprizler olacak demek.



Sn. Ersan Saner, kurultaya 3 gün kala adaylar arasındaki yarış hızlandı. Ancak en önemlisi ilçe örgütlerinde bir bölünme olduğu yönünde bilgiler var. Kolay gelsin.





Sn. Sunat Atun, dün Gezici Araştırma Şirketi’nin açıkladığı ankette aday olmamanıza rağmen aday olan bazı adaylardan yüksek oy aldığınız görüldü. Neden aday olmadığınız merak konusu. Bizden iletmesi.





Sn. Fevzi Tanpınar, Telsim Vodafone olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili hazırlamış olduğunuz ve sosyal medyadan paylaştığınız kısa metrajlı film oldukça ilgi çekmiş. Devamını dileriz.





Sn. İsmail Arter, anlaşılan önümüzdeki 15 gün Mağusa Belediyesi için oldukça hareketli geçecek. Zira Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Maraş’ta piknik yapacak olması bölgeyi hareketlendirme anlamına geliyor.





Sn. Aytaç Karavezirler, Kulüpler Birliği asbaşkanlık göreviniz hayırlısı olsun. Gelinen süreçte futbol liglerinin başlama tarihi konusunda bir icraat var mı