

Sn. Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmeniz sonrasında başka siyasetçiler gibi eve kapanmak yerine eşinizle toplumun içinde zaman geçirmeniz çok güzel. Allah sağlık sıhhat versin diyelim.





Sn. Olgun Amcaoğlu, ödemeler konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını açıkladınız. Ancak bir röportajınızda cari açığın oldukça arttığını ifade etmiştiniz. Acaba ödemelerde sıkıntı yoksa cari açık nasıl arttı?



Sn. Ünal Üstel, Turizm Bakanlığı görevinden alınmanız sonrasında köy köy gezerek tüm partililerinizle görüştüğünüzü öğrendik. Anlaşılan başkanlık için oldukça kapsamlı bir çalışma yürütüyorsunuz.



Sn. Ayşegül Baybars, seçimlerde geride kaldığına göre artık İmar Yasası konusunda son noktayı koymakta fayda var herhalde. Ancak anlaşılan siz de düzene ayak uydurdunuz ve olsa da olur olmasa da olur diyorsunuz.



Sn. Halis Üresin, Maliye Bakanlığı Müdürü görevinize MİK Başkanlığı görevi de eklenmiş. Sizin gibi çalışkan bir müdürün bu görevin de üstesinden geleceğinizden eminiz. Kolay gelsin.



Sn. Berkem Korbay, Futbolcular Derneği olarak başlattığınız ‘futbolumuzu geri verin’ eylemi kapsamındaki fotoğraf paylaşımları oldukça ses getirmişe benziyor. İnşallah en kısa sürede futbol da süreç yeniden başlar.







