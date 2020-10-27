Sn. Kudret Özersay, şu an Bakanlar Kurulu olmadığını söylediniz. Ancak hükümetin bakanları halen daha görevlerinin başında olduğuna göre bir başbakan olmasa bile Anayasa gereği Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı tarafından da toplanabilir. Bu nedenle bakanlar Kurulu var diyebilir miyiz?





Sn. Nazım Çavuşoğlu, yılların tecrübesi ve son seçimde bölgenizden alınan yüksek oy potansiyeliyle UBP başkanlığı konusunda oldukça iddialı olduğunuz bildiriliyor. Bol şanslar.



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, partinizde yapılacak olan başkanlık seçimi için sizin kiminle yürüyeceğiniz merak konusu. Zira Lefkoşa İlçesi Başkanı olarak güçlü bir oy potansiyeliniz olduğu biliniyor.





Sn. Mehmet Özbilgehan, Basketbol Federasyonu ile yapılan protokol sonrası gözler futbola çevrildi. Spor Dairesi olarak bu konuda son durum nedir? Yakın bir zamanda futbol camiası için müjdeli bir haber var mı?





Sn. Erhan Keser, avın ilk haftası çok şükür büyük yaralanma olayları olmadan tamamlandı. Kanatlı avının iyi olmasına karşın tavşan azlığı dikkat çekti. Bu arada tüm uyarılara rağmen kanlı av hayvanlarının resimlerinin sosyal medyada paylaşılmasına karşın polisin devreye gireceğini açıklamanız çok yerinde.





Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Polis Karakolu’nda kalmakta olan mülteciler için bölge halkından yemek konusunda yardım talebinde bulunmanız çok örnek bir hareket. İnsanlığın böyle zamanlarda ortaya çıktığını göstermeniz açısından güzel bir düşünce.

