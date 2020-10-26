Ersin Tatar, bugün cumhurbaşkanı olarak yapacağınız ilk yurt dışı ziyaretinizle resmen işbaşı yapmış olacaksınız. Herhalde bugünkü görüşmelerde Kasım ayında yapılacak beşli konferans öncesi son durum değerlendirmesi yapılacak. Kolay gelsin.





Sn. Ersan Saner, verdiğiniz bir mülakatta partinizde çok adaylı bir seçimi tercih etmediğinizi ifade ettiniz. Ancak unutmayın ki demokratik ülkelerde herkes hür bir şekilde seçme ve seçilme hakkına sahiptir.





Sn. Faiz Sucuoğlu, bugün düzenleyeceğiniz basın toplantısıyla adaylığınızı resmen duyurup projelerinizi de paylaşacakmışsınız. Hadi hayırlısı olsun diyelim.





Sn. Hasan Taçoy, Güzelyurt’ta eski bakan arkadaşlarınızdan bir tanesi yeniden siyaset sahnesine çıkarak aktif olarak sizin için çalışmaya başlamış. Anlaşılan sizden bazı sözler aldı.





Sn. Fikri Ataoğlu, olası bir üçlü koalisyon hükümetinde partinizin de hükümette olma ihtimali var mı? Bu arada Demokrat Parti’nin Güzelyurt bölgesindeki birçok üyesi son günlerde UBP’ye kaymış diye duyduk. Bizden iletmesi.





Sn. Ahmet Gulle, avın ilk haftasında Altınova bölgesinde sabahleyin oldukça şanslı avcılardan biri de sizmişsiniz. Gittiğiniz av arkadaşlarınız tetik bile çekmezken siz 4 keklik vurmuşsunuz. Şansınız daim olsun diyoruz.

