Sn. Hasan Taçoy, partinizin başkanlık adayları dün teker teker adaylıklarını açıklamaya başlarken, gözler size çevrildi. Acaba aday olmaktan vaz mı geçtiniz? Yoksa adaylığınızı açıklamayı son dakikaya mı bırakacaksınız?





Sn. Nazım Çavuşoğlu, parti başkanlığı adaylığınız hayırlı olsun. Ancak unutmayın ki başkanlık için sadece İskele bölgesinden alacağınız destek size başkanlığı getirmeyebilir.



Sn. Dursun Oğuz, sizin de başkanlık için adaylığınızı açıklamanıza şaşırmadık değil yani. Acaba bu düşüncenizin sebebi eski parti genel sekreterliği döneminde edindiğiniz iyi ilişkilere mi dayanıyor? Bol şanslar.



Sn. Tufan Erhürman, şu anki devlet işleyişi ile ilgili yaptığınız eleştiride yerden göğe kadar haklısınız. Acaba bu durum ile ilgili bir yasal süreç başlatacak mısınız?



Sn. Kemal Deniz Dana, dün Sağlık Bakanı ve Futbol Federasyonu başkanı ile birlikte yaptığınız toplantı sonucunda futbol için umut verici bir gelişme olup olmadığı merak konusu. İyi haberleriniz özellikle futbolcular tarafından dört gözle bekleniyor.



Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi olarak su kanallarını temizleme çalışmaları sırasında ortaya çıkan görüntüler sizi oldukça sinirlendirmiş olsa gerek. Allah kolaylık versin diyoruz.

