Sn. Ersan Saner, UBP Genel Sekreteri olarak az çok üyelerinizin partinin başında kimi görmek istediğini biliyorsunuzdur herhalde. Bu konuda sizin görüşünüz ne?





Sn. Zorlu Töre, partinizde yapılacak kurultayda partin başkanlığına aday olmak için istekli olduğunuzu herkes biliyor. Ancak bu konuda ada genelindeki partililerinizden oy alabilecek misiniz? Bu konuyu iyice ölçüp tartmanızda fayda var…





Sn. Tolga Atakan, Lefkoşa- Girne anayolunda başlatılan new -jersey beton bariyer yerleştirme çalışmaları acaba ne zaman tamamlanır? Kış ayları gelmeden tamamlanırsa çok güzel olur.





Sn. Ali Pilli, müsteşarınız Ali Çaygür’ün futbol maçlarının oynanması konusunda yaptığı açıklamalar olay olmuş. Türkiye medyasının bile manşetlerine taşındı.





Sn. Uğur Dereliköylü, köyünüz Akçay’da yaptığınız işlerle takdir edilmeye devam ediyorsunuz. Köyünüzde unutulan fıstık üretimini yeniden canlandırma adına yaptığınız çalışma çok güzel inşallah devamı gelir.





Sn. Buran Atakan, bir zamanlar gökyüzünde bayrağımızı taşıyan ve sizin de mensubu olduğunuz KTHY’nin uçuşlarının durmasının üzerinden tam 10 yıl geçti. Acaba bundan sonra bir yerli havayolu şirketimiz, göklerde bayrağımızı dalgalandırabilecek mi dersiniz?

