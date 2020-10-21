Sn. Ersin Tatar, acaba Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na ne zaman geçeceksiniz? Bu arada partinizde başkanlık yarışı yine alev alev. Siz partinizin başına kimin geçmesini istiyorsunuz? Yoksa o konuda artık tarafsız mı kalacaksınız?



Sn. Ali Pilli, Güney Kıbrıs’ta görülen vaka artışı sonrasında ülkemizde de yerel vaka sayısının artış gösterdiği dikkatlerden kaçmıyor. Umarız yeniden kapanmaya varacak bir salgın yaşanmaz.



Sn. Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu sonrasında hiç sesinizin soluğunuzun çıkmadığını görüyoruz. Anlaşılan yaşadığınız şoku halen üzerinizden atamamışsınız.



Sn. Ünal Üstel, UBP başkanlığı için yakın zamanda yapılacak olan kurultayda aday olacağınızı dün katıldığınız bir TV programında açıkladınız. Hade hayırlı olsun diyelim…



Sn. Sunat Atun, geçmiş kurultaylarda olduğu gibi yine parti başkanlığına adaylık için çalışmaya başladığınızı öğrendik. Allah kolaylık versin. Ama unutmayın yarışa 1-0 önde giren çok aday var.



Sn. Hasan Sertoğlu, dün yaptığınız basın toplantısında futbol liglerini şimdilik askıya aldığınız açıkladınız ve topu Sağlık Bakanlığı’na attınız. İnşallah bu sorun kısa sürede aşılır ve futbol maçlarına bir an önce başlanır.

