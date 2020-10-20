Sn. Hasan Taçoy, partinizin başkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrasında gözler partinize çevrildi. Başkan adayları arsında isminiz geçiyor. Acaba böyle bir niyetiniz var mı?





Sn. Ünal Üstel, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Girne bölgesinde Tatar’a oy verilmesi için oldukça iyi çalıştığınızı öğrendik. Anlaşılan başkanlığa siz de aday olacaksınız.





Sn. Fikri Ataoğlu, kurulacak yeni bir hükümette parti olarak yer alabileceğiniz konuşuluyor. Ancak bunun için Serdar Denktaş’ı ikna etmeniz gerekecek diye düşünüyoruz.





Sn. Tufan Erhürman, partinizin 2. Tur seçimlerde Mustafa Akıncı’ya tam destek vermesine karşın cumhurbaşkanı seçilememesinin sebebi nedir sizce?





Sn. Sibel Tatar, eşinizin Cumhurbaşkanı olması nedeniyle artık bir ‘First Lady'siniz. Sizin gibi hanımefendiliğiyle ve yardımseverliğiyle sevilen bir kişi için bu yükü taşımak zor olmayacaktır.





Sn. Kemal Deniz Dana, birçok spor dalında karşılaşmaların yapılması için sizin onayınız bekleniyor. Özellikle temassız spor dallarında bizce maç yapılması için bir sakınca yok. Bu nedenle bir an önce başlatılması gerek.





