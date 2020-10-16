Sn. Mustafa Akıncı, artık seçim çalışmaları için son düzlüğe girilmesine karşın halen daha netleşen bir tablo olmadığı görülüyor. Bu nedenle son ana kadar gevşemeden çalışmanızda fayda var.



Sn. Ersin Tatar, ikinci tur için son sürat çalışmalara devam ederken, yurt içi ve yurt dışında size destekler de artarak devam ediyor. Ama her şey sandıklar açıldıktan sonra belli olur. Bunun içinde son ana kadar çalışmanızda fayda var.



Sn. Tolga Atakan, partinizde onursal başkan Kudret Özersay’ın siyasi hayatına devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, partinizin geleceği de tartışılmaya başlanmış. Acaba partinizin genel başkanlığına geçme gibi bir düşünceniz var mı?





Sn. Dursun Oğuz, ülkemizin uzun zaman sonra kullanma suyuna kavuşması sonrasında gözler tarımsal alanlarda kullanılması için istenen projelere çevrildi. Bu konuda bir çalışma yapılıyor herhalde. Kolay gelsin.





Sn. Raif İlker Buran, ülkemiz genelinde nerdeyse 6 aydan fazladır etkili yağmurlar olmaması nedeniyle kuraklık sinyali veriliyor. Acaba önümüzdeki günlerde sevindirici haberler olacak mı?





Sn. Hasan Sertoğlu, sessizliğinizi sürdürmeniz oldukça dikkat çekici. Bu sessizliğiniz fırtına öncesi sessizlik değildir. Zira birçok kulüp başkanı sizin bu sessizliğinizin altında biriktirdiğiniz bazı konular olduğunu söylüyor.

