banner480
banner69
Fazla söze gerek yok
Fazla söze gerek yok
39 0
Ses kirliliği, vatandaşları perişan ediyor
Ses kirliliği, vatandaşları perişan ediyor
45 0
 
Lakers 17. şampiyonluğuna ulaştı
Lakers 17. şampiyonluğuna ulaştı
23 0
Birbirinden Lezzetli Lahmacun Tarifleri
Birbirinden Lezzetli Lahmacun Tarifleri
48 0
Kaysu anısına yarıştılar
Kaysu anısına yarıştılar
19 0
Esnafın ağladığı video viral oldu
Esnafın ağladığı video viral oldu
20 0
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
22 0
banner529

Mesajınız Var

banner476

Mesajınız Var
Sn. Mustafa Akıncı, artık seçim çalışmaları için son düzlüğe girilmesine karşın halen daha netleşen bir tablo olmadığı görülüyor. Bu nedenle son ana kadar gevşemeden çalışmanızda fayda var.
 
Sn. Ersin Tatar, ikinci tur için son sürat çalışmalara devam ederken, yurt içi ve yurt dışında size destekler de artarak devam ediyor. Ama her şey sandıklar açıldıktan sonra belli olur. Bunun içinde son ana kadar çalışmanızda fayda var.
 
Sn. Tolga Atakan, partinizde onursal başkan Kudret Özersay’ın siyasi hayatına devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, partinizin geleceği de tartışılmaya başlanmış. Acaba partinizin genel başkanlığına geçme gibi bir düşünceniz var mı?
 
 
Sn. Dursun Oğuz, ülkemizin uzun zaman sonra kullanma suyuna kavuşması sonrasında gözler tarımsal alanlarda kullanılması için istenen projelere çevrildi. Bu konuda bir çalışma yapılıyor herhalde. Kolay gelsin.
 
 
Sn. Raif İlker Buran, ülkemiz genelinde nerdeyse 6 aydan fazladır etkili yağmurlar olmaması nedeniyle kuraklık sinyali veriliyor. Acaba önümüzdeki günlerde sevindirici haberler olacak mı?
 
 
Sn. Hasan Sertoğlu, sessizliğinizi sürdürmeniz oldukça dikkat çekici. Bu sessizliğiniz fırtına öncesi sessizlik değildir. Zira birçok kulüp başkanı sizin bu sessizliğinizin altında biriktirdiğiniz bazı konular olduğunu söylüyor.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.