Sn. Nazım Çavuşoğlu, ilkokullardan sonra ortaokullarda da yüz yüze eğitimin başladığı bu hafta okullarda halen daha hijyen açısından eksikliklerin olduğu bilgisi gelmekte. Aman bir an önce eksiklikleri giderelim. Zira okullarda salgın olmaması ülke için çok önemli.





Sn. Ali Pilli, komşumuz Güney Kıbrıs’ta vaka sayılarının bir anda iki kat artış göstermesi dikkat çekici. Herhalde kara sınır kapılarında önlemler de iki kat artırılacak.





Sn. Olgun Amcaoğlu, maşallah Maliye Bakanlığı olarak Ekim ayının başından beridir her kesime ödemeleri yapmaya başlamışsınız. En geç yarın da öğretmenlerin hazırlık ödeneklerini hesaplarına yatıracağınızı açıkladınız. Allah artırsın diyoruz.





Sn. Tufan Erhürman, CTP Parti Meclisi 2. Turda Mustafa Akıncı’ya destek verme yönünde oybirliğiyle karar alması sonrasında birçok yerden eleştiri yağmış. Ancak parti olarak birlikte hareket etmeniz önemli.





Sn. Kemal Deniz Dana, futbol kulüpleri bir an önce sahalara dönmek için sizden bir işaret bekliyorlar. Zira hem katkı hem de testler konusundaki belirsizliğin giderilmemesi endişe ile karşılanıyor.





Sn. Erhan Keser, geçtiğimiz gün Avcılık Federasyonu olarak sosyal medya yoluyla yaptığınız uyarıda köpek gezdirmenin Büyük Avdan 10 gün öncesine kadar yapılabileceğini hatırlattınız. Ancak Büyük Av sezonunun başlama tarihi kesinleşmemesi nedeniyle avcılar neye göre köpeklerini gezdireceklerini soruyorlar.