Sn. Faiz Sucuoğlu, seçim sürecinde çok fazla meydanda görülmediğiniz dikkatlerden kaçmadı. Acaba parti içinde yaşanan başkanlık yarışı sizi de mi etkiledi? Zira sizin de başkanlık için yarışa hazırlandığınız duyumları geliyor.





Sn. Hasan Taçoy, partinizin ikinci tur seçimleri sonrasında erken seçim için mi yoksa koalisyon için mi hamle yapacağı merak konusu. Ancak partinizde bir bilinmezlik olduğu ortada.





Sn. Ünal Üstel, partinizin Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ilk turunda aldığı oy oranını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle sizin seçim bölgeniz olan Girne’de adayınız Tatar’ın oyunun beklentilerin altında kalmasının nedeni nedir?





Sn. Zeki Çeler, uzun zamandan sonra sizi ekranlarda gördük. Bu arada Girne bölgesinde partinizin desteklediği aday Mustafa Akıncı için çalışmaların karşılığını en iyi şekilde almışsınız. Kolay gelsin.





Sn. Erhan Arıklı, siz ve partiniz YDP’ye yapılan ayak oyunları sonucunda Cumhurbaşkanlığı seçiminde partinizin oylarının Sayın Tatar’a kaydığını ifade ederek, bu konuda tavrınızı belirleyeceğinizi açıkladınız. Bu tavır seçim sonrası mı olacak yoksa Pazar günkü seçimde mi olacak?





Sn. Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda partinizin desteklediği Serdar beyin aldığı oy oranı herhalde sizin partinin oy oranı olamaz. Eğer öyleyse partinizin erken seçimde tarihin tozlu sayfalarına gidebileceği sinyali vardır demektir.

