

Sn. Mustafa Akıncı, anlaşılıyor ki vatandaşlar 5 yıl içinde size güvenlerini biraz daha artırmış. Zira beş yıl önceki seçimin ilk turuna göre oy oranınız % 3 artmış. İkinci tur için hedef ne acaba?





Sn. Ersin Tatar, geride kalan Cumhurbaşkanlığı 1. Tur seçimleri gösterdi ki partiniz oylarında bir kayma olmamış, hatta son cumhurbaşkanlığı seçimine göre daha fazla oy bile aldınız. Bundan sonrası için bol şanslar.





Sn. Kudret Özersay, iki buçuk yıl gibi kısa bir sürede oy oranınızın yüzde 200 düşüş göstermesi oldukça dikkat çekici. Ancak partilileriniz sizin arkanızda olduğunu açıklıyor. Ama gözler sizin vereceğiniz kararda.





Sn. Serdar Denktaş, oldukça verimli bir propaganda dönemi geçirmenize karşın aldığınız oy oranının çok aşağılarda kalması önemli bir konu. Anlaşılan aldığınız oy partinizden değil kendi şahsi oylarınız.





Sn. Cemal Özyiğit, partiniz TDP’nin desteklediği Mustafa Akıncı’nın aldığı oy oranı sizi ve partililerin yüzünü güldürmüş. Anlaşılan hükümette yaptığınız çalışmalar partinize fayda getirdi.





Sn. Tacan Reynar, kişisel olarak başlattığınız Anayasa değişikliğine ‘hayır’ kampanyası çok az bir farkla olsa da başarıya ulaştı. Ancak kazanan ülkemiz mi oldu o muamma.



