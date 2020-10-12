Sn. Tolga Atakan, geçtiğimiz hafta size gönderdiğimiz mesajda Maraş için 2 günde dökülen asfaltın nasıl döküldüğünü sormuştuk. Ancak öğrendik ki Maraş’a dökülen asfaltla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın ilgisi yokmuş. Bu arada acaba yeni yol projelerinden olan Girne- Lefkoşa yolu ne zaman hizmete açılacak?



Sn. Kutlu Evren, Maraş’ın turizme müze şeklinde kazandırılacağı yönünde söylentiler var. Acaba bu yönde bir çalışma mı var? Kolay gelsin diyoruz…



Sn. Sibel Siber, geride kalan seçimin sonuçlarını nasıl değerlendirmeliyiz? Beklediğiniz sonuçlar mı çıktı? Yoksa sürpriz mi oldu?



Sn. Hasan Taçoy, son zamanlarda oldukça sessiz kaldığınız konusunda yorumlar yapılıyor. Bu sessizliğinizin sebebi yakın dostunuz Arif Çocuk’u kaybetmiş olmanız mı? Yoksa siyasette bazı zamanlar çok öne çıkmamak gerek mi diyorsunuz…



Sn. Narin Ferdi Şefik, seçime katılım oranı beklentilerin altında kalmış olmasının sebebi nedir? İddialara göre, ülkede vatandaş olupta yurt dışında olanların ülkeye gelememesinin etkili olduğu ifade ediliyor…



Sn. Arslan Bıçaklı, futbolcular ve kulüpler ülkemizde futbolun ne zaman başlayacağı yönünde bir resmi açıklamanın yapılması konusunda beklenti içinde. Kulüpler Birliği olarak bu konuda bir baskı unsuru olmanızda fayda var…

