

Sn. Ersin Tatar, hükümet ortağınızın hükümetten çekilme kararı acaba size iletildi mi? Bu arada hükümetin sona ermesi demek 2021 bütçesinin boşlukta olacağı anlamına gelmekte. Bu da en az 3 ay bütçesiz bir devlet yönetimi olacak gibi.



Sn. Dursun Oğuz, önceki akşam Türkiye’den gelen su dağıtılmaya başlandı. Ancak boru hatlarından evlere giden ilk su kirli olması nedeniyle vatandaşlar şikayetçi oldular. Keşke bu kirli su için uyarıda bulunmuş olsaydınız.





Sn. Olgun Amcaoğlu, maşallah Maliye bütçesine herhalde para yağıyor. Zira aylardır ek mesailerini alamayan memurlar dün ödenmiş. Bu arada 2021 bütçesi ne olacak?





Sn. Tolga Atakan, yıllardır birçok yerde asfalt bekleyen yol bulunurken, Kapalı Maraş’ın bir bölümünün iki günde asfaltlanması birçok vatandaşın tepkisine neden oldu. Asfaltlama için imkan bulunuyorsa neden yapılmıyor sorusu sorulmakta.





Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, Kapalı Maraş’ın bir bölümünün açılması bile herhalde sizin için oldukça önemli. Zira Kapalı Maraş’ın açılması için mücadele edenlerin başında siz geliyordunuz. Hadi hayırlısı olsun.





Sn. Mehmet Adahan, sabah saatlerinde katıldığınız bir TV programında 60’lı yıllarda inşasına başlanan Maraş’ın o günlerini iyi hatırladığınızı dile getirdiniz. Acaba o günlerden sonra bugün açılan Maraş’ın bir bölümü için ne söylenebilir?





