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Sn. Ersin Tatar, cumhurbaşkanlığı seçimine artık günler kala hükümet ortağınız Halkın Partisi’nin hükümetten çekilmesi yeni bir kaosu beraberinde getirdi. İnşallah seçimler sonrası yeni bir hükümet kurulur.
 
 
Sn. Yenal Senin, Halkın Partisi olarak hükümet ortaklığından çekilme kararı almanız sonrasında parti meclisinde bu karar bayram havası yaratmış gibi göbek atılarak kutlanmış.
 
 
Sn. Ali Pilli, Pandemi Hastanesi için Türkiye’den tırlarla malzemelerinde gelmesiyle birlikte artık açılması için son rötuşların yapılması beklenecek herhalde. Bu arada casinoların açılmasına karar verildiğine göre uçuşlar da artırılacak mı?
 
 
Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, eski bir bürokrat olarak Maraş konusunda yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugüne kadar atılmayan bu adımın atılması sizce doğru mu? Ya da zamanlaması doğru mu?
 
 
Sn. Serdar Denktaş, açık şekilde seçimlere dıştan müdahale olduğunu dile getiriyorsunuz. Ancak bu müdahaleler geçmişte de olmuştu unutmayalım. Burada önemli olan halkın iradesidir.
 
Sn. Mustafa Zurnacılar, kısa süre önce bölgenizdeki ormanlık alanda kurulan kamping alanındaki karavancılarla Yeni Boğaziçi Belediyesi olarak yaşadığınız gerginlikte son durum ne? Yargıdan acaba ne zaman bir sonuç çıkar?
 
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