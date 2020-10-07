Sn. Ersin Tatar, apar topar Ankara’ya gitmeniz sonrasında Türkiye Cumhurbaşkanı ile yapılan toplantı sonucunda Maraş’ın Perşembe günü sivil halka açılacağının duyurulması herhalde hükümet ortağınızla büyük bir kırılmaya neden olacak. Hadi hayırlısı diyelim.



Sn. Kudret Özersay, Başbakan Tatar ile TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Maraş’ın açılışı ile ilgili yaptığı açıklamadan dolayı rahatsız olduğunuz anlaşılıyor. Bu konuda nasıl bir tavır izleyeceğiniz merak konusu.



Sn. Dursun Oğuz, geldiydi gelecekti derken, nihayet Anamur suyu Geçitköy barajına akmaya başladı. Acaba suyun yeniden çeşmelerden akışı ne zaman olur?



Sn. İsmail Arter, Kapalı Maraş’ın sivil halka açılması için yürütülen çalışmalar en çok sizi germiş diye duyduk. Zira buranın temizliği için en fazla sizin personelin iş gücüne ihtiyaç duyulacak. Allah kolaylık versin diyelim.



Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, çiftçiler TÜK’e verdikleri tahılların karşılığı olan alacakların ne zaman ödenmeye başlanacağını soruyorlar. Çiftçilerin başı olarak bu konuda bir açıklama yapmanızda fayda var.





Sn. Alihan Pehlivan, Kapalı Maraş’a girerek buradan canlı yayın yapan ilk gazetecilerden biri olarak tarihe geçmiş oldunuz. Bu arada siz de Maraş’a yerleşmek ister misiniz?

