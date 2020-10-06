Sn. Mustafa Akıncı, seçimlere artık sayılı günler kala, rakiplerinizin dört bir koldan oylarınızı çalmak için harekete geçtikleri ifade ediliyor. Özellikle yurt dışından müdahale konusunda iddialar ayyuka çıkmış durumda.





Sn. Ersin Tatar, ülkemize Türkiye’den gelmesi beklenen suyun halen daha çeşmelerden akmaması başta hükümetiniz olmak üzere size de olumlu puanlar kazandırmıyor. Zira yaklaşık 1 buçuk aydır vatandaş susuzlukla kıvranıyor.



Sn. Tufan Erhürman, CTP’nin köklü seçmenlerinin oyunu almanız durumunda 2. Tura kalacağınız yönünde bilgiler ulaşıyor. Anlaşılan halen parti içinde size gelmeyecek oylar var. Yolunuzu açık olsun diyoruz.





Sn. Sunat Atun, uzun zaman sonra sizi Başbakan Tatar’la yan yana yürürken göre vatandaşlar aranızdaki buzların eridiğini düşündüler. Acaba buzlar eridi mi? Yoksa mecburiyetten mi?





Sn. Mehmet Özbilgehan, Spor Dairesi olarak salon sporları için büyük öneme sahip birçok spor salonunu elden geçirmeye devam ediyormuşsunuz. Bu sezon Lefkoşa’nın en eski spor salonu olan Başaran Spor Salonu’nu basketbol maçlarına açmak için tadilatı başlattığınız bildirildi. Hadi hayırlısı.





Sn. Mustafa Naimoğlulları, Hayvancılar Birliği olarak geçtiğimiz hafta Tarım Bakanlığı’na sunduğunuz önerilerinize cevap alabildiniz mi? Sabrın sonu selamettir diyoruz.

