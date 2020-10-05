Sn. Ersin Tatar, cumhurbaşkanlığı seçimleri için son haftaya girdiğimiz bugünlerde rüzgar sizin lehinize esiyormuş. Özellikle kuzeyden gelen destek rüzgarları dikkatlerden kaçmıyor…



Sn. Tolga Atakan, Telekomunikasyon Dairesi’nin başlatmış olduğu hızlı internet ağı kurma projesi ne durumda acaba? İletişim çağında her eve hızlı adsl bağlantı en büyük hedeflerinizden olduğunu biliyoruz…



Sn. Faiz Sucuoğlu, İhtiyat Sandığı primlerinden yararlanmak isteyen çalışanlar için başlattığınız süreçte bugüne kadar bu paradan kaç çalışan yararlandı? Herhalde beklentilerin altında olduğu için süre uzatılmasına gidildi…



Sn. Kutlu Evren, seçim ortamı olmasına rağmen ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan turizm sektörünü ayakta tutmak için oldukça yüklü miktarda bir katkının yapıldığı biliniyor. Umarız bu katkı turizmi ayakta tutmaya yarar…



Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi’nin en büyük gelir kapısı olan Ercan Havalimanı’na uçuşların çok azalmasına karşın belediye olarak bölgenize hizmette geri atmadığınız görülüyor. Allah kolaylık versin…



Sn. Kemal Köseoğlu, ülkemizde futbolun yeniden başlaması için tarih ne olmalıdır? Kasımın yarısı sonrası mı yoksa Aralık ayı başı daha uygun mu?



