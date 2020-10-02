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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
Sn. Kudret Özersay, hızla yaklaşan seçim gününe doğru oy potansiyelinizin arttığı yönünde bilgiler gelmeye devam ediyor. Özellikle Doğu Akdeniz’deki gelişmeler konusundaki görüşleriniz size oldukça iyi dönütler sağlıyormuş.
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, yüz yüze eğitimin dün itibariyle ilkokullarda başlaması sonrasında gözler yeni vakaların görülüp görülmeyeceğine çevrildi. Ancak öğrencilerin yerinin evler değil sınıflar olduğu kesin.
 
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, memur maaşları konusunda ödemelerde bir sıkıntı yaşanmadığını açıkladınız. Ancak reel sektör ödemeleri konusunda durum nedir? Maliye’nin kasasının 2020 sonunda ne kadar açığı olacak acaba?
 
 
Sn. Ersan Saner, partiniz UBP’nin genel sekreteri olarak gireceğiniz bu ilk seçim olacak herhalde. Bu seçimde hedeflenen oy oranını yüzde kaç? Bu hedefin aşağısında oy gelirse istifayı düşünüyor musunuz?
 
 
Sn. Sibel Siber, önceki gün bir TV programında yaptığınız açıklamada ülkemizde yeni bir parti oluşumuna ihtiyaç olduğunu ifade ettiniz? Acaba bu konuda sizin bir girişiminiz var mı? Yoksa bu bir düşünce olarak mı kalacak?
 
 
Sn. Hasan Sadıkoğlu, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle bölgenizdeki yaşlıları unutmayarak onlara kısa da olsa bir ziyaret gerçekleştirerek takdirlerini almışsınız. Onların hayır dualarını almak hiçbir şeye değişilmez.
 
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