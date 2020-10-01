



Sn. Mustafa Akıncı, seçime son 10 gün kala sizin yapılan anketlerde 2. Tura kalacağınız kesin gibi görülüyor. Ancak Tufan hocanın yükselen oy potansiyeli sizi etkileyecek gibi…



Sn. Dursun Oğuz, Ağustos sonu dendi sonra 25 Eylül oldu, o da geçti ay sonu oldu ancak yine de Türkiye’den suyun akışı bir türlü başlayamadı. Bu herhalde biraz da ülkemiz adına büyük bir şansızlık olsa gerek… Zira havanın denizde kötü oluşu engellenemeyecek bir durum…



Sn. Hasan Taçoy, kendinizi bildik bileli, Lefkoşa’da en güvendiğiniz kişilerden olan Hamitköylü komando Arif’in zamansız vefatı sizi derinden üzmüş diye duyduk. Sağlam dostlar kolay yetişmiyor bu ülkede…



Sn. Tufan Erhürman, önceki gece beş Cumhurbaşkanı adayının katıldığı programda verdiğiniz cevaplar ve görüşlerinizle taraflı tarafsız herkesin gönlünde taht kurmuşsunuz. Ama sizde biliyorsunuz ki herşey sandıkta biter.



Sn. Narin Ferdi Şefik, Yüksek Mahkeme Başkanı olarak referanduma sunulacak olan Anayasa Değişikliği konusunda toplumu bilgilendirmenizde fayda var. Zira birçok insan neden referanduma gideceğini bile bilmiyormuş…



Sn. Hasan Sapsızoğlu, Türkiye Cimnastik Federasyonu ile iyi ilişkilerinizin meyvelerini toplamaya başladığınızı görüyoruz. Jimnastik Federasyonu olarak hedefiniz olan ülkeye iyi sporcular kazandırma hedefinizden şaşmadan yolunuzda yürümeye devam diyoruz…

