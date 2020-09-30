Sn. Ersin Tatar, hükümet olarak eğitim başta olmak üzere birçok alanda yeniden açılım sürecine onay verdiniz. Ancak 1 Kasım’a kadar karantina uygulamasına devam edilecek olması memnuniyetle karşılandı. İnşallah bu zor süreç hep birlikte aşılacak.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, seyreltilmiş eğitim modeliyle okulların açılacak olması soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Umarız bu soru işaretleri okulların başlayacağı güne kadar ortadan kalkar.





Sn. Ayşegül Baybars, ülkede misiniz, yoksa yurtdışında mısınız anlayamadık. Zira İçişleri Bakanlığı olarak son zamanlarda hiç sesiniz soluğunuz çıkmıyor. Maraş bölgesine sosyal konut projesinde durum ne acaba?





Sn. Sadık Gardiyanoğlu, partinizin Lefkoşa bölgesindeki oylarını artırarak adayınız Ersin Tatar’ın kazanması için var gücünüzle çalıştığınızı görüyoruz. Kolay gelsin.





Sn. Tufan Erhürman, kırsaldan gelen bilgilere göre, oyunuz her geçen gün artıyormuş. Bunun da anlamı ikinci tura kalma ihtimalinin yükseldiğidir. Ama siz de biliyorsunuz her şey sandıkta belli olur.





Sn. Hasan Sertoğlu, Sağlık Bakanlığı 15 Ekim sonrasında maç yapılabileceğini duyurması sonrasında gözler size çevrildi. Acaba yeni sezon için başlama tarihi Kasım ayı başı mı olacak yoksa Aralık mı?

