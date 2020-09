Sn. Ali Pilli, dün bir medya organına yaptığınız açıklamada okullarda yüz yüze eğitimin 1 Ekim’den itibaren başlayabileceğini açıkladınız. Bu konuda yeterli önlemler alınmıştır umarız.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Pilli’nin yaptığı açıklama sonrasında gözler Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. Bakanlık olarak 1 Ekim’de okulları yüz yüze eğitime açacak mısınız? Yoksa tarih 1 Ekim değil 5 Ekim mi olacak.





Sn. Hasan Taçoy, Kıb-Tek’te El-Sen üyelerinin grev kararı alması sonucunda vatandaşlar elektriklerin her an gideceği endişesi ile yaşamaya başladı. Bir an önce uzlaşı olması için bir çalışma yapmanız şart.



Sn. Tolga Atakan, ülkemize gelen ve giden yolcu sayısının oldukça büyük bir düşüş yaşanması gelirlerde de büyük kayıplar yaşanmasına neden olmuştur herhalde. Bu arada yeni terminal binasında son durum ne?





Sn. Ali Karavezirler, bölgenizde yaptırdığınız sondaj çalışmaları neticesinde bulduğunuz içilecek düzeydeki suyu ne zaman köylere dağıtmaya başlayacaksınız? Allah kolaylık versin.





Sn. Arslan Bıçaklı, Kulüpler Birliği olarak liglerin oynatılması yönündeki talebiniz sonrasında başlayan çalışmalarda bir öneri olarak liglerin tek devreli olarak oynatılması önerisi gelmiş. Bu konuda görüşünüz nedir?