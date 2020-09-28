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Sn. Kutlu Evren, dünyada yaşanan korona virüs salgının en çok etkilediği sektörlerin başında gelen turizm sektörü Turizm Günü’nde geleceğini göremiyor herhalde. Ancak gelecek için çalışmakta fayda var…
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı rakamları değerlendiren eski Maliye bakanlarından Birikim Özgür, pandeminin Maliye’yi alt-üst ettiğini ifade etti. Durum bu kadar kötüyse 2021 için kemerleri çok fazla sıkmak gerekecek… 
 
Sn. Dursun Oğuz, tüm çabalara rağmen, Anamur’dan ülkemize gelen su boru hattındaki tamirat bitirilemedi herhalde. Zira hava koşulları denizde çalışmayı aksatıyor. İnşallah en kısa sürede tamamlanır…
 
Sn. Dr. Bülent Dizdarlı, geçtiğimiz gün paylaştığınız bir yorumunuzda ‘Kış aylarının zor geçeceğini’ ifade ettiniz. Umarız bu uyarılarınız halk tarafından dikkate alınır…
 
Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale bölgesinde yaptığınız işlerle herkesin takdirini toplamaya devam ediyormuşsunuz. Göreve gelişinizin 6. yılında 7. çocuk parkını da Çamlıca köyünde tamamlamak üzereymişsiniz. Allah kolaylık versin…
 
Sn. Süleyman Göktaş, Futbol Federasyonu’nda alınan son kararlar ile ilgili görüşleriniz nelerdir? Sizce futbol ligleri ne zaman başlamalı?
 
 
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