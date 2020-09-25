Sn. Nazım Çavuşoğlu, ülkemizde gerek ilkokullarda gerekse orta eğitimde 1 Ekim sonrasında yüz yüze mi yoksa online eğitim mi olacak sorusunun cevabı merakla bekleniyor. Bu konuda son karar ne zaman açıklanacak?





Sn. Ali Pilli, koronavirüs vakaları hem kuzeyde hem güneyde artış göstermeye devam ediyor. Bunun anlamı yeterince tedbirlere uyulmuyor mu? Yoksa bu şekilde devam mı edilecek? Allah kolaylık versin.







Sn. Olgun Amcaoğlu, geçici işçi statüsündeki devlet çalışanlarının bayramlıkları dün ödenmiş. Ancak yapılan ödeme geçmişe göre eksik olduğu yönünde şikayetler var. Bu eksikliğin sebebini merak edenler var. Bizden iletmesi.







Sn. Tufan Erhürman, yapılan anketlerde ilk turu geçemeyeceğiniz yönünde bir algı operasyonu olduğu konusunda partililerinizden sitem var. Bize ulaşan nabıza göre de sizin 2. tura kalabileceğiniz yönünde.





Sn. Hasan Sertoğlu, Futbol Federasyonu’nun bugünkü genel kurulunun oldukça gergin geçeceği tahmin ediliyor. Zira federasyon, kulüpler ve antrenörler ile futbolcular ayni görüşte buluşabilmiş değiller.





Sn. Tahir Olcay Kıraç, Lefkoşa Dereboyu’nda tek başına dolaşan köpeğin sahibini bulmak için sosyal medyadan yaptığınız paylaşıma olumlu bir geri dönüş aldınız mı?

