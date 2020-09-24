Sn. Ersin Tatar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararı ile Bakanlar Kurulu’nun onayladığı seçim nedeniyle miting ve toplantı yapmama yasağını parti olarak deldiğinizi siz sosyal medya hesabınızdan paylaştınız. Biraz daha dikkat diyoruz.



Sn. Olgun Amcaoğlu, casino sektörünün bu süreçte kapanmış olması Maliye’ye ne kadarlık bir zarar getirmiştir. Casino işletmecilerinin iddiası 700 milyon dolarlık bir sektör durmuş durumda.



Sn. Tolga Atakan, bu aralar oldukça sessiz olduğunuz dikkatlerden kaçmıyor. Hızla süren yeni Ercan Terminali yapımında sözleşmeye göre terminalin bitişi ne zamandı? Bu yıl Eylül sonu mu, yoksa yıl sonu mu?



Sn. Ahmet Arkın, casino sektörünün altın yumurtlayan bir tavuk olduğunu dile getirerek, bu tavuğu kesmek için mezbaha yollayan hükümet icraatlarını durdurma adına yasal sürece başvurmuşsunuz. Hadi hayırlısı olsun.



Sn. İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi’nin deniz suyu arıtma projesi kapsamında taahhüt ettiği ödemeyi yapmaması nedeniyle bölgenizin bugünlerde susuzluktan kırıldığı ifade ediliyor. Acaba borcun miktarı ne kadar?



Sn. Süleyman Göktaş, önceki gün yaptığınız açıklamalar hem kulüp başkanlarını hem de Futbol Federasyonu Başkanını oldukça kızdırmış. Özellikle kulüpler size ateş püskürüyormuş.

