Sn. Dursun Oğuz, ülkede susuzluğun hat safhaya çıktığı bugünlerde iyi haberler vermeniz beklenirken suyun akışının 3 gün gecikebileceği yönündeki açıklamanız moralleri adeta yerle bir etti. Umarız bu tarih daha da geç olmaz.





Sn. Faiz Sucuoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşan bir tarikat liderinin elini öperek cami girişinde karşıladığınız görüntüler konusunda bir açıklamanız olmaması dikkat çekti.





Sn. Kutlu Evren, Turizm Bakanlığı olarak bugünlerde yeni projelere odaklandığınız konusunda bilgiler geliyor. Umarız 2021 yılı turizm açısından bir patlama yılı olur.





Sn. Serdar Denktaş, seçim kampanyanızda kullandığınız klip şarkısını siz ve aileniz ile yakın müzisyen dostlarınızın birlikte seslendirmesi oldukça beğenilmiş. Hadi hayırlısı olsun. Anlaşılan oy potansiyeliniz her geçen gün artıyor.





Sn. Erhan Arıklı, seçimin ertelenmesi yönündeki talebiniz pek samimi değil. Zira siz daha önce seçimin ertelenmesinin ve sayın Akıncı’nın cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmesinin yasal olmadığı için mahkemeye başvurmuştunuz.





Sn. Emine Garanti, Demokrasi Ortaokulu olarak ihtiyaçlı öğrencilerinize bilgisayar ve tablet sağlamak için yaptığınız çağrılar inşallah fayda etmiştir. Bu konuda duyarlı kişiler olduğunu düşünüyoruz.

