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Sn. Kudret Özersay, verdiğiniz bir röportajda anketlere sert bir eleştiride bulunarak ‘tarihin çöplüğüne gömülecekler’ dediniz. Bizce de artık anketlerin doğruluk payının düştüğü bu seçimlerde ortaya çıkacak.
 
Sn. Dursun Oğuz, ülkede yaşanan susuzluk nedeniyle özellikle büyük yerleşim yerlerinde suyun adeta karaborsada satılmasına sebep olduğu ifade ediliyor. Bu konuda Tarım Bakanlığı olarak müdahalede bulunmanız gerekecek.
 
Sn. Hasan Taçoy, Kıb-Tek’te yaşanan kesinti krizi konusunda oldukça sessiz kaldığınız dikkatlerden kaçmıyor. Ancak El-Sen üyelerinin yaptığı bu hareketi kurum olarak çoktan yapmış olsaydınız belki de şimdiye düzlüğe çıkacaktı.
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, bankalarda unutulan milyonlarca TL ve dövizin KKTC Merkez Bankası’na devredildiğini okuduk. Bu paraları bizce Pandemi Hastanesi yapımında kullanmak en iyisi olurdu.
 
Sn. Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu olarak hedefinizin ülkeye şampiyon sporcular kazandırmak olduğunu açıkladınız. Ama bizce sağlıklı bireyler de kazandıracağınız ortada. Kolay gelsin.
 
Sn. Emrah Yeşilırmak, bağımsız olarak girdiğiniz seçimlerden zaferle çıkıp 2 yıl sonra UBP’ye katılmanız çok düşündürücü. Keşke bu süreçte bağımsız kalmayı sürdürseydiniz.
 
 
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