Sn. Mustafa Akıncı, seçim için atık geriye sayım başlamışken, BM Genel Sekreteri Gutteres’in yaptığı açıklama size bir destek olarak algılandı. Ancak kim seçilirse seçilsin Kıbrıs sorununda Kasım ayı ile birlikte yeni bir maraton başlayacak gibi.



Sn. Kudret Özersay, bir basın organına verdiğiniz demeçte kolay kolay pes etmediğinizi belirttiniz. Zaten bu özelliğiniz olmasaydı şimdiye hükümetten çoktan ayrılmıştınız diye düşünüyoruz.





Sn. Hasan Taçoy, bir süreden beridir ne Ekonomi Bakanlığı’ndan ne de sizden ses duyamıyoruz. Herhalde pandemiden dolayı pek ortalarda görünmek istemiyorsunuz. Bu arada dövizin yükselişi nedeniyle akaryakıt fiyatları da yükseliyor. Acaba yeni bir zam söz konusu mu?





Sn. Dursun Oğuz, arpa ve buğday üreticisi çiftçiler ay sonunu dört gözle bekliyor. Zira 30 Eylül sonrasında kesintisiz olarak verdikleri ürünlerin bedellerini özel bankadan alacakmışlar. İnşallah bu konuda bir sıkıntı yoktur.





Sn. Çetin Sadeli, her geçen gün fenomen haline geliyorsunuz. Bakıyoruz da bu aralar hiç boşta kalmıyorsunuz. Web tv kanalında yeni programınız hayırlı olsun.



Sn. Cafer Gürcafer, Müteahhitler Birliği olarak sıkışan ekonomiyi biraz canlandırmak adına yaptığınız çalışmalardan biri olan halka ‘mortgage’ tarzı emlak satışı için kolları sıvamışsınız. Kolay gelsin.

