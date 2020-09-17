Sn. Nazım Çavuşoğlu, Dünya Sağlık Örgütü dünyada yüz yüze eğitimin devam etmesinden yana olduklarını açıkladı ve bunu rakamlarla ortaya koydu. Acaba 1 Ekim sonrasında ülkemizde de yüz yüze eğitim için şartlar oluşacak mı?





Sn. Faiz Sucuoğlu, dünyada ve ülkemizde pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik darlık bizim gibi küçük ülkelerde daha fazla etkisini hissettiriyor. Acaba Mart ayından bugüne kadar en fazla hangi sektörde kepenk kapama yaşandı? İnşallah devam etmez.





Sn. Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı’nda başlattığınız rotasyonlu çalışmayı kış mesaisiyle birlikte tüm Bakanlıklarda da uygulamaya koyacak mısınız? Yoksa bu söz konusu değil mi?



Sn. Ali Pilli, bölgelerde Ateş Polikliniklerini devreye sokmanız sonrasında bol bol PCR testlerine ihtiyaç duyulacak. Zira her ateşi yükselen vatandaş buralara başvurup test yaptırmak isteyecek.



Sn. Önder Zurnacı, Gaziveren takımının BTM 1. Lig için oynayacağı play-off maçları için bölge takımınız Kalkanlı’nın başkanı Hüsnü Hilkat’la iddialaştığınızı duyduk. Takımlarınızın birbiriyle eşleşmesini istiyormuşsunuz.





Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi çalışanlarına yönelik yaptırdığınız PCR testlerinin tümünün negatif çıkması başta siz olmak üzere tüm çalışanlara derin oh çektirmiş. İnşallah ilerleyen günlerde de bölgenizde bir bulaş yaşanmaz.

