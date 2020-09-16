

Sn. Dursun Oğuz, ülkemize Anamur’dan gelip Geçitköy Barajı’nda biriktirilen suyun halen baraja akmaması nedeniyle ülke genelinde su kesintilerine başlanması sonrasında birçok vatandaş susuzluktan yana dert yanıyor. Acaba bizim yeraltı kaynaklarını devreye sokma şansımız yok mu?





Sn. Tolga Atakan, kış aylarına doğru ilerlediğimiz bugünlerde birçok yolda çökmelerin arttığı ifade ediliyor. Bu çökmeler kış ayları için sürücülere kaza yaptırabilir. İnşallah kış ayları gelmeden tamiratlar yapılır.





Sn. Ali Pilli, uzun zaman sonra bir kovid-19 hastasınız yoğun bakıma alınması herhalde sizi de endişelendirmiştir. Ancak yerel bulaşın bu kadar arttığı bugünlerde herhalde böyle ağır vakaların görülmesi muhtemeldir.





Sn. Aral Moral, uzun zamandır görüşemiyoruz. Bu arada geçtiğimiz günlerde eski ustalarınızdan Emin Akkor’la sizin kulağınızı çınlattık. Umarız çınlamadan kulağınız delinmedi.





Sn. Yıltan Taşcı, arkadaşınız Tonguç Kotak’la Sarayönü’nde sulu muhallebi keyfi yapmışsınız. Yaz bitti ama sulu muhallebinin keyfi her zaman güzel değil mi?



Sn. Arslan Bıçaklı, yıllardır futbolun her kademesinde görev alan bir kişi olarak futbol liglerinin bir yıl ertelenmesi sizce doğru olur mu? Özellikle bir sezonluk bir ara ülkede nasıl bir psikoloji yaratır?

