Sn. Ersin Tatar, Gezici Araştırma Şirketi’nin dün açıkladığı son seçim anketine göre yine 2. Turda ipi göğüsleyeceğiniz açıklandı. Ancak aradaki fark bizce kapanabilecek bir fark.



Sn. Kudret Özersay, Fransa’nın gerek Güney Kıbrıs’a yaptığı askeri destek gerekse Yunanistan’a savaş uçağı satması bölge barışı için büyük tehlike. Sizce bu konuda BM üzerine düşen görevi yapması için ne yapmalı?



Sn. Hasan Taçoy, bir yerel basın organında dün hakkınızda yayınlanan çok konuşuldu. Bu konuda herhalde suskun kalmayacaksınız. Zira susmak bir yerde iddiaları kabul etmektir.



Sn. Kutlu Evren, turizm için kayıp bir yıl olan 2020 yılı sonrası için çalışmalar nasıl gidiyor? Gerek seyahat acenteleri gerekse otelcilerle 2021 yılı için bir planlama yapmanızda fayda var.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, komşumuz Güney Kıbrıs’ta yerel bulaşın azalması nedeniyle dün itibariyle okullarda yüz yüze eğitim başladı. Acaba bizim için yüz yüze eğitim 1 Ekim itibariyle başlar mı?



Sn. Hasan Sertoğlu, Tabipler Birliği yönetimiyle yaptığınız görüşmede, futbol için 1 Ekim sonrası için de pek olumlu bir tablo görünmüyor sanki. Sağlıkçıların tavsiyelerine uyarak ertelemeye devam edilecek herhalde.

