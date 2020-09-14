

Sn. Ali Pilli, geçtiğimiz gün ülkedeki doktorlara yaptığınız hastanelerde gönüllü çalışma çağrınıza acaba olumlu yanıt alabildiniz mi? Herkesin diken üstünde yaşadığı bugünlerde fedakarlık yapan doktorlarımıza sahip çıkmanız gerek



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık olarak BRT ile işbirliği yaparak öğrencilere destek amaçlı ders programlarına yarından itibaren başlıyormuşsunuz. Hadi hayırlısı diyelim.



Sn. Ayşegül Baybars, son zamanlarda bazı mahkumların korona virüs salgınını fırsat bilip, cezaevinde olmadık şeyleri yaymaya çalıştıkları görülüyor. Ama buralarda tedbirleri elden bırakmamakta fayda var.



Sn. Erhan Arıklı, partinizden bir milletvekili ve birçok partilinin korona virüse yakalanması gerçekten de çok üzücü. İnşallah tez zamanda sağlıklarına kavuşurlar.



Sn. Ahmet Benli, Gönyeli Belediyesi olarak yaz ayları başında tüm bölgeyi fiber optik kabloyla internete bağlamak için başlattığınız ihale sürecinin Bakanlar Kurulu tarafından iptal edilmesi sonrasında işi yargıya taşımışsınız. İnşallah sonuç lehinize olur.



Sn. Hasan Sertoğlu, ülkemizde yaşanan salgın nedeniyle futbol liglerinin yeni sezon için planlamalarını ertelemeniz sonrasında bazı kesimlerce yeni sezonun başlamayacağı yönünde görüşler var. Acaba bu konuda sizin görüşünüz ne?

