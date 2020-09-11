Sn. Mustafa Akıncı, dün açıkladığınız bir kararla Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik Gazimağusa ve İskele bölgesinde hafta sonu programınızı korona virüs salgını nedeniyle ileri ki bir tarihe ertelemişsiniz. Yerinde bir karar. Zira her şeyin başı sağlık.



Sn. Ersin Tatar, dün Anamur açıklarında çalışması süren boru hattını tamir çalışmalarını Sayın Fuat Oktay’la incelediniz. İnşallah öngörülen 25 Eylül tarihinde su yeniden ülkeye akmaya başlar.



Sn. Ali Pilli, bazı koronavirüs hastalarının Türkiye’ye ambulans uçakla sevk edilmesi acaba bizim sağlık sistemimizi biraz olsun rahatlatacak mı? Yoksa bulaşma halen çok fazla mı?



Sn. Ahmet Benli, Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde Covid-19 tedbirlerini yeniden sıklaştırmışsınız. Halk sağlığı için ne yapılması gerekirse zamanında yapmakta fayda var tabi.



Sn. Gülşah Manavoğlu, dün öğle yemeğinizi Samanbahçe bölgesinde bulunan nezih bir mekanda bir bayan arkadaşınızla yemişsiniz. Acaba menünüzde ne vardı?



Sn. Mehmet Özbilgehan, spor branşlarında alınması gereken tedbirleri yeniden belirleyerek bireysel spor dallarında spor yapılması yönünde üretilen karara istinaden Spor Dairesi olarak siz de gerekli çalışmayı yapmışsınız. Umarız uygulamada sıkıntı olmaz.

