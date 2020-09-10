Sn. Ersin Tatar, UBP-HP hükümeti için TDP tarafından güvensizlik önergesi verilmesi amacıyla imza kampanyası başlatıldı. Acaba bu önergenin meclise gelmesi mümkün mü dersiniz?





Sn. Ali Pilli, koronavirüs vaka sayısının her geçen gün artması nedeniyle birçok yeni kararla alınmasına karşın uygulama konusunda sıkıntı yaşanıyormuş. Sizin öngörünüze göre ülkemizde pik noktası ne olur? Vaka sayısı binlere geldiğinde biter herhalde.





Sn. Tolga Atakan, ülkemize hava ulaşımının durdurulma kararının verilmesi yerinde oldu. Ancak bazı iddialara göre, ulaşımın durmasının esas nedeni Türkiye ile KKTC arasındaki tatbikatmış. Doğruluk payı var mı?





Sn. Erhan Arıklı, partiniz milletvekili Bertan Zaroğlu’nun da koronavirüse yakalanması sonrasında gittiği hastaneden habersiz ayrıldığı ancak ikna edilip geri döndüğü bildirildi. Partinize büyük geçmiş olsun.



Sn. Ali Çaygür, kurulan ikinci pandemi merkezine inşallah ihtiyaç duyulmaz. Ancak artan vakalar karşısında sağlık Bakanlığı olarak önleminizi almanız önemli bir gelişme.



Sn. Mehmet Harmancı, pandeminin ilk başladığı günlerde sokaklarda ilaçlama yapılırken, şimdi bunu göremiyoruz. Acaba dezenfektan mı kalmadı? Yoksa gerek mi yok?



