Sn. Ersin Tatar, dünkü Bakanlar Kurlu kararları adeta dağ fare doğurdu sözü misali oldu. Zira Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin önerilerinin neredeyse yarısı uygulamaya konulmadı…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, ilkokul ana, bir ve 2. Sınıflarda eğitime devam edilmesi kararı oldukça büyük tepki çekti. Gerçektende bu çocuklar kobay olarak mı kullanılacak?



Sn. Hasan Taçoy, sizin de koronavirüse yakalandığınıza dair haberler dolanıyor. Bu konuda bir açıklama yapmanızda fayda var. İnşallah böyle bir şe söz konusu değildir…



Sn. Dr. Bülent Dizdarlı, eski başhekim olarak ülkemiz devlet hastanelerinde çalışan gerek doktor gerekse hemşirelerin son günlerdeki psikolojik durumları hakkında ne söyleyebilirsiniz?



Sn. Derviş Besimler, Lefke’nin eşsiz doğasında emeklilik günlerinizi geçirmek için yaptırdığınız evinizde fazla zaman geçiremiyormuşsunuz. Ama haftada birkaç gün olsa bile oralarda kalmak size enerji veriyordur…



Sn. Meriç Erülkü, dün yaptığınız bir paylaşımda bir bankanın sahte bilançolarla devleti ve halkı kandırarak sahtekarlık yaptığını iddia ettiniz. Bu iddialarınızı polise ilettiniz mi?

