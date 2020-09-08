



Sn. Ali Pilli, dün Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar konusunda uygulamanın size ait olduğu ifade edildi. Acaba alınan bu kararları yürürlüğe koyacak mısınız? Kolay gelsin.





Sn. Dursun Oğuz, üretici kesimlerin birçoğu Tarım Bakanlığı’na adeta isyan bayrağı çekti. Son olarak Patates Üreticileri Birliği ilkbahar ürünü patatesin ellerinde kaldığı yönünde açıklamaları var. Bu konuda üreticinin sesine kulak vermenizde fayda var



Sn. Nazım Çavuşoğlu, dün başlayan ilkokullardaki yüz yüze eğitim için birçok velinin çocuklarını okullara göndermediği gelen bilgiler arasında. Anlaşılan veliler tedirgin…



Sn. Engin Halkseven, verdiğiniz röportajda patates üreticilerinin ilkbahar hasadı ürünlerinin buzluklarda beklediğini açıkladınız. Bu gidişle patates üretimi herhalde bitecek.



Sn. Hasan Sertoğlu, Futbol Federasyonu olarak artan koronavirüs vakaları nedeniyle tüm organizasyonları 1 Ekim’e kadar iptal ettiğinizi açıkladınız. Bunun anlamı yeni sezonun ne zaman başlayacağının belli olmadığı mı?



Sn. Ahmet Latif, bölgenizde görülen pozitif vakalar nedeniyle tedirginlik hat safhadaymış. Belediye olarak gerekli dezenfekte işlemlerini ve kuralları uygulayarak halkı bilinçlendirmeye devam diyoruz…

