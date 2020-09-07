Sn. Ali Pilli, yerel bulaşın hızla artmaya başladığı bugünlerde pandemi hastanesinin olmayışı sizi herhalde derinden düşündürüyor. İnşallah daha fazla yayılmadan önüne geçilir…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, ilkokullarda bugün 4 yaş, ana sınıf , 1 ve 2. Sınıfların yüz yüze eğitime başlayacak. Ancak aldığımız duyumlara göre birçok aile son günlerde artan pozitif vaka sayılarından dolayı çocuklarını okula göndermeyecekmiş? Acaba bakanlık olarak ne yapacaksınız?



Sn. Kutlu Evren, turizm sektörüne yönelik destek paketi inşallah bu sektörün bir nefes almasına yarayacak. Ancak 2021 yılı için şimdiden çalışmalar başlamakta fayda var…



Sn. Tolga Atakan, Girne-Lefkoşa çevre yolunun istimlak sorunu çözümlenmesi sonrasında bu yolun acaba ne zaman hizmete gireceğini söyleyebilirsiniz?



Sn. Mehmet Adahan, Vadili’de görülen pozitif koronavirüs vakaları sonrasında yaklaşık 400 kişiye ücretsiz test yaptırmanız oldukça büyük takdir topladı. Bu arada sonuçların negatif çıkması sizi rahatlatmış olsa gerek…



Sn. Ali Vehid, kulübünüz Yenicami’nin yetiştirdiği genç yeteneklerden Mehmet Altın’ı Dumlupınar kulübüne oldukça yüksek bir meblağa satmışsınız. Sizin alt yapı fabrikasının para bastığı bir kez daha anlaşıldı.

