

Sn. Hasan Taçoy, elektrik faturalarını gören vatandaşları adeta cinnet geçiriyormuş. Zira en düşük fatura 300 TL’den başlıyormuş. Keşke bu sıcak günlerde vatandaşa bir kıyak yapıp tarifeleri ucuzlatsaydınız.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, üniversite öğrencilerinin eğitimlerini üniversitelerimizde sürdürmeleri için ulaşım ücretlerinde indirim yapmak için çalıştığınızı açıkladınız. Ancak bizce ulaşım ücretlerinden önce koronavirüs salgını için sağlıklı bir ada olduğumuzu anlatmalıyız.



Sn. Faiz Sucuoğlu, bu sıcak günlerde açık alanda çalışma yasağı konusunda yaptığınız duyuruya uymayanlar oldu mu? Yoksa denetleyecek personel bulamadınız mı?



Sn. Orsel Neşe, Binatlı Kulübü’nü başkansız bırakmamak için elinizi taşın altına yine koyarak camiadan destek istemişsiniz. Allah kolaylık versin. Bu süreçte kurumsallaşmayan kulüpler bu yükün altından zor kalkacak.



Sn. Ümit Bahşi, gönül verdiğiniz kulüplerden olan Baf Ülkü Yurdu’na banka borçlarından dolayı dün ihbar gelmiş. Bu konuda camianın birlik olarak bu sorunu çözmesi gerek.



Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi Belediyesi sınırları içindeki kamping alanı konusunda bir süreden beridir devam eden gerginlik mahkeme sürecine gitti. İnşallah bu konu artık tamamıyla çözülür ve gerginlik biter.

