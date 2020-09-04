banner480
banner69
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
577 0
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
26 0
 
21 0
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
16 0
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
10 0
ARUCAD, Anka’nın isim sponsoru oldu
ARUCAD, Anka’nın isim sponsoru oldu
23 0
Yunuslarda beşi bir arada
Yunuslarda beşi bir arada
104 0
banner460

Mesajınız Var

banner476

Mesajınız Var
 
Sn. Hasan Taçoy, elektrik faturalarını gören vatandaşları adeta cinnet geçiriyormuş. Zira en düşük fatura 300 TL’den başlıyormuş. Keşke bu sıcak günlerde vatandaşa bir kıyak yapıp tarifeleri ucuzlatsaydınız.
 
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, üniversite öğrencilerinin eğitimlerini üniversitelerimizde sürdürmeleri için ulaşım ücretlerinde indirim yapmak için çalıştığınızı açıkladınız. Ancak bizce ulaşım ücretlerinden önce koronavirüs salgını için sağlıklı bir ada olduğumuzu anlatmalıyız.
 
Sn. Faiz Sucuoğlu, bu sıcak günlerde açık alanda çalışma yasağı konusunda yaptığınız duyuruya uymayanlar oldu mu? Yoksa denetleyecek personel bulamadınız mı?
 
Sn. Orsel Neşe, Binatlı Kulübü’nü başkansız bırakmamak için elinizi taşın altına yine koyarak camiadan destek istemişsiniz. Allah kolaylık versin. Bu süreçte kurumsallaşmayan kulüpler bu yükün altından zor kalkacak.
 
Sn. Ümit Bahşi, gönül verdiğiniz kulüplerden olan Baf Ülkü Yurdu’na banka borçlarından dolayı dün ihbar gelmiş. Bu konuda camianın birlik olarak bu sorunu çözmesi gerek.
 
Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi Belediyesi sınırları içindeki kamping alanı konusunda bir süreden beridir devam eden gerginlik mahkeme sürecine gitti. İnşallah bu konu artık tamamıyla çözülür ve gerginlik biter.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.