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Mesajınız Var
Sn. Mustafa Akıncı, ABD’nin Güney Kıbrıs’a 33 yıl sonra silah ambargosunu kısmen kaldırmasının arkasında neler var diyorsunuz? Bu karar Rusya’yla alakalı olabilir mi? İnşallah buradaki barış sürecini kötü etkilemez.
 
 
Sn. Ersin Tatar, Gezici Şirketi tarafından yapılan ankette ikinci turda sizin Cumhurbaşkanlığını az farkla kazanacağınız sonucu var. Bizce bu kadar az fark garanti bir sonuç değil.
 
 
Sn. Ali Pilli, geçmişe göre daha az test yapılmasına karşın pozitif vaka sayısı daha fazla çıkıyor. Acaba bunun sebebi Türkiye’de salgının artış göstermesi mi?
 
 
Sn. Dursun Oğuz, Türkiye’den gelen suyun halen daha tamirat nedeniyle Geçitköy Barajına akmaması nedeniyle ülkede bölgelerde su kesintileri başladı. Bu durum vatandaşları geçmişte yaşadıkları susuz günlere götürdüğü için endişe yaşıyorlar. İnşallah tamirat kısa sürede biter ve baraja su akmaya başlar.
 
Sn. Arslan Bıçaklı, ülkemiz futboluna ve diğer spor dallarına önemli maddi destek sağlayan bir finans şirketinin yapılan yasadan dolayı sıkıntı yaşadığı için piyasadan çekilme kararı alması herhalde sporumuza da etki edecek.
 
 
Sn. Ali Karavezirler, özellikle Değirmenlik kavşağı ile Yonca Kavşağı arasındaki görsel canlılık nedeniyle bölgeli veya diğer bölgelerden insanların büyük takdirini alıyorsunuz. İnşallah bu çalışmalarınız havaalanına kadar devam eder.
 
 
 
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